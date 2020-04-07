Экс-президент Эквадора Корреа заочно приговорен к 8 годам тюрьмы за коррупцию - СМИ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, руководивший южноамериканской страной с 2007 по 2017 год, был признан судом виновным по делу о коррупции и приговорен к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщила во вторник на своем сайте местная газета "Универсо".

Суд согласился с доводами прокуратуры, по версии которой Корреа являлся автором и выгодоприобретателем преступной схемы с участием сотрудников госаппарата и получил от предпринимателей свыше 7,5 млн долларов на финансирование избирательных кампаний в обмен на госконтракты. Сам бывший глава государства, в настоящее время проживающий в Бельгии, категорически отвергает все обвинения, полагая, что они носят политический характер.