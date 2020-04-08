Шойгу просит Бастрыкина привлечь к ответу сносивших мемориалы советским воинам за рубежом
22:00 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к главе Следственого комитета России Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Министр оборона РФ генерал армии Сергей Шойгу направил обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан", - говорится в сообщении.
В своем обращении Шойгу обратил внимание Бастрыкина, что в последнее время "наблюдается рост попыток официальных должностных лиц отдельных иностранных государств фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн".
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