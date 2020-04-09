США не готовы ограничивать добычу нефти и планируют добиваться стабилизации на рынках пошлинами - СМИ
07:30 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиваться стабилизации на рынках энергоносителей главным образом за счет угроз ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии, Вашингтон не готов ограничивать добычу американских компаний. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты "Уолл-стрит джорнэл".
По словам источников издания, "во время консультаций с руководителями нефтяных компаний и законодателями президент Трамп высказывался в пользу санкций на импортируемую нефть, возможно, на основании того же закона о торговле, который был использован против Китая". "Данная тактика нацелена на усиление позиций США с тем, чтобы заставить Саудовскую Аравию и Россию сократить поток нефти, поступающей в больших объемах на рынок", - говорится в материале.
Источники отметили, что Трамп может "отказаться от идеи введения пошлин" в случае достижения сделки о сокращении добычи или роста цен на нефть по иным причинам. В публикации констатируется, что американская администрация считает угрозы введения пошлин одним из рычагов влияния в рамках дипломатических консультаций. По словам опрошенных журналистами лиц, "в администрация обсуждали и более решительные меры, в том числе санкции в отношении России", а также другие возможности.
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