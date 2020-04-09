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НОВОСТИ

Количество заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 1,5 млн

09:00 09.04.2020 Источник: Lenta.ru

Обнародованы последние данные по заболевшим коронавирусом во всем мире: количество заболевших приблизилось к 1,5 миллионам. Это следует из данных сайта американского университета Джона Хопкинса.

По состоянию на утро 9 апреля всего в мире коронавирусом заражены 1 миллион 484 тысячи 811 человек. 88 538 человек умерли, более 329,8 тысячи излечилось. Однако ранее 9 апреля число заразившихся, по данным Хопкинса, превысило полтора миллиона.

Общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 составило 8 672, еще 570 человек излечились, количество умерших пациентов с коронавирусом достигло 70.

Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США (432 132 случая), 14 817 человек погибли, еще 23 906 излечилось. Испания находится на втором месте по числу инфицированных (148 220), количество погибших в стране превысило 14,7 тысячи, более 48 тысяч человек вылечились. Италия — на третьем месте, там заразились 139 422 человека, более 17,6 тысячи погибли, более 26,4 тысячи излечились.  Lenta.Ru

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