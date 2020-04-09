Мишустин заявил о серьезном недополучении доходов в бюджет из-за коронавируса

09:20 Источник: РБК

Распространение коронавирусной инфекции приведет к тому, что Россия недополучит большой объем доходов, что нанесет серьезный удар по бюджету. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с руководством фракции ЛДПР в Госдуме.

«Мы серьезно недополучим доходы — нефтегазовые, ненефтегазовые — в этом году из-за коронавируса. Это будет очень серьезный удар по бюджету», — сказал глава кабмина. РБК