Мишустин заявил о серьезном недополучении доходов в бюджет из-за коронавируса
09:20 09.04.2020 Источник: РБК
Распространение коронавирусной инфекции приведет к тому, что Россия недополучит большой объем доходов, что нанесет серьезный удар по бюджету. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с руководством фракции ЛДПР в Госдуме.
«Мы серьезно недополучим доходы — нефтегазовые, ненефтегазовые — в этом году из-за коронавируса. Это будет очень серьезный удар по бюджету», — сказал глава кабмина. РБК
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