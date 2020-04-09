0
0
0
НОВОСТИ

Мишустин заявил о серьезном недополучении доходов в бюджет из-за коронавируса

09:20 09.04.2020 Источник: РБК

Распространение коронавирусной инфекции приведет к тому, что Россия недополучит большой объем доходов, что нанесет серьезный удар по бюджету. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с руководством фракции ЛДПР в Госдуме.

«Мы серьезно недополучим доходы — нефтегазовые, ненефтегазовые — в этом году из-за коронавируса. Это будет очень серьезный удар по бюджету», — сказал глава кабмина.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 09.04.2020
Выявлен препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
0
50
09:00 09.04.2020
Количество заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 1,5 млн
0
57
08:50 09.04.2020
Авиарейс за россиянами застрявшими в Сеуле перенесен на пятницу
0
69
08:30 09.04.2020
В Чесапикском заливе обнаружено тело правнука американского сенатора Роберта Кеннеди - СМИ
0
102
08:10 09.04.2020
МИД Кубы обвинил США в попытке монополизировать ресурсы космоса
0
122
07:50 09.04.2020
Глава МИД Великобритании, заменяющий премьер-министра, намерен продлить карантин - "Гардиан"
0
162
07:40 09.04.2020
Сокрытие информации о коронавирусе угрожает жизням людей и должно наказываться - Помпео
0
172
07:30 09.04.2020
США не готовы ограничивать добычу нефти и планируют добиваться стабилизации на рынках пошлинами - СМИ
0
188
22:40 08.04.2020
Италия из-за пандемии вводит запрет на прием судов с нелегалами в своих портах
0
620
22:00 08.04.2020
Шойгу просит Бастрыкина привлечь к ответу сносивших мемориалы советским воинам за рубежом
0
678

Возврат к списку