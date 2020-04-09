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НОВОСТИ

Точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%

11:05 09.04.2020

Главврач больницы в Коммунарке объяснил особенности диагностики COVID-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена», - разъясняет Денис Проценко.

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