Цена нефти Brent превысила $34 за баррель
12:20 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 3,71% и достигла отметки в $34,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:17 мск.
На дорожающей нефти российский рубль укрепляется к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился на 0,5% - до 74,6 руб., а курс евро снизился на 0,21% и составил 81,14 руб.
Нефтяные котировки растут в ожидании переговоров министров ОПЕК+, которые состоятся сегодня в 16:00 по мск в формате вебинара.
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