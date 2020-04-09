0
0
0
НОВОСТИ

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель

12:20 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 3,71% и достигла отметки в $34,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:17 мск.

На дорожающей нефти российский рубль укрепляется к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился на 0,5% - до 74,6 руб., а курс евро снизился на 0,21% и составил 81,14 руб.

Нефтяные котировки растут в ожидании переговоров министров ОПЕК+, которые состоятся сегодня в 16:00 по мск в формате вебинара.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 09.04.2020
Корабль "Союз МС-16" с новым экипажем МКС успешно выведен на орбиту
0
70
12:00 09.04.2020
Число заболевших коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч
0
74
11:32 09.04.2020
Мэр Варшавы заявил, что власти Польши занижают число умерших из-за коронавируса
0
120
11:25 09.04.2020
Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов
0
141
11:20 09.04.2020
Ранее судимый украинец признался в поджоге травы в чернобыльской зоне отчуждения
0
135
11:15 09.04.2020
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом
0
143
11:05 09.04.2020
Точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%
0
148
11:05 09.04.2020
УЕФА может сократить число городов чемпионата Европы 2020 года - СМИ
0
145
11:00 09.04.2020
Роспотребнадзор заявил, что значительного роста внебольничных пневмоний в России нет
0
151
10:40 09.04.2020
В Москве создан клинический комитет из главврачей коронавирусных стационаров
0
196

Возврат к списку