Цена нефти Brent превысила $34 за баррель

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 3,71% и достигла отметки в $34,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:17 мск.

На дорожающей нефти российский рубль укрепляется к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился на 0,5% - до 74,6 руб., а курс евро снизился на 0,21% и составил 81,14 руб.

Нефтяные котировки растут в ожидании переговоров министров ОПЕК+, которые состоятся сегодня в 16:00 по мск в формате вебинара.