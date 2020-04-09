Ущерб для мировой экономики из-за коронавируса составит более $5 трлн в течение двух лет - Bloomberg
13:05 09.04.2020 Источник: Эхо Москвы
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