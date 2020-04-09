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Ущерб для мировой экономики из-за коронавируса составит более $5 трлн в течение двух лет - Bloomberg

13:05 09.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Суммарный ущерб для мировой экономики из-за коронавируса составит более 5 триллионов долларов в течение двух лет. Такие экспертные оценки приводит агентство Bloomberg. В публикации отмечается, что мир вступает в самую глубокую рецессию с 30-х годов. Это связано с тем, что власти предписали частному бизнесу прекратить работу, а людям – сидеть дома.  Эхо Москвы

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