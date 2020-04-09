Совет улемов ДУМ разрешил хоронить умерших от коронавируса мусульман без омовения
13:20 09.04.2020 Источник: Интерфакс
Совет улемов Духовного управления мусульман РФ утвердил порядок захоронения приверженцев ислама, которые станут жертвами коронавируса.
"В случаях вынужденности и необходимости допускаются анатомические исследования тела покойного, умершего от коронавируса COVID-19", - говорится в постановлении исламских богословов, которое было принято в ходе дистанционного заседания.
Улемы напоминают, что омовение покойного является обязательным. Однако ввиду опасности распространения коронавирусной инфекции и заражения им других людей, в первую очередь, тех, кто участвует в омовении, совет считает допустимым захоронение тела без омовения и без совершения таяммума (очищение песком или специальным камнем, совершаемое в особых случаях вместо омовения водой - ИФ), "если совершение этого становится невозможным".
Необходимо также чтение погребальной молитвы над умершим от коронавируса в присутствии минимально возможного числа людей, ограничиваясь ближайшими родственниками покойника. По возможности следует соблюдать дистанцию в два метра. Если человека похоронили, не совершив над ним погребальной молитвы, то в таком случае необходимо совершить молитву над его могилой тогда, когда представится возможность.
"Если захоронение умершего от коронавируса COVID-19 традиционным способом, в саване, представляет опасность здоровью и жизни людей, то допускается хоронить его в гробу", - пишут богословы.
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