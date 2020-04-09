Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Назарбаева

17:32 Источник: Эхо Москвы

Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева. Два дома и квартира общей стоимостью более 100 миллионов долларов были арестованы в прошлом году из-за подозрения, что они были приобретены на преступные доходы бывшего мужа дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой. Но, как передает Би-би-си, спикер Сената Казахстана смогла убедить судью, что недвижимость была приобретена на ее собственные деньги. Эхо Москвы