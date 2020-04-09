0
0
71
НОВОСТИ

Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Назарбаева

17:32 09.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева. Два дома и квартира общей стоимостью более 100 миллионов долларов были арестованы в прошлом году из-за подозрения, что они были приобретены на преступные доходы бывшего мужа дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой. Но, как передает Би-би-си, спикер Сената Казахстана смогла убедить судью, что недвижимость была приобретена на ее собственные деньги.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 09.04.2020
ФАС предложила кабмину заморозку индексации цен на газ для населения из-за COVID-2019
0
73
17:13 09.04.2020
Московские кладбища закроют для посещений из-за коронавируса
0
131
17:12 09.04.2020
В Пятигорске мужчина взял в заложники родных и требует денег
0
137
17:00 09.04.2020
Эксперт предупредил, что госрегулирование цен может привести к дефициту
0
151
16:32 09.04.2020
Вопрос об отмене ЕГЭ не рассматривается - глава Рособрнадзора
0
177
16:12 09.04.2020
Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году - Рособрнадзор
0
211
16:00 09.04.2020
Выпускников школ, которым исполнилось 18, не будут призывать этой весной - начальник Генштаба
0
222
15:32 09.04.2020
Неустойка за невозврат кредитов гражданами не сможет превышать 20% долга - Мишустин
0
256
15:12 09.04.2020
Белоруссия предложила России в 2020 г. снизить цены на газ для республики
0
301
15:00 09.04.2020
В Москве ищут 10 человек, находившихся рядом с местом взрыва в бизнес-центре
0
306

Возврат к списку