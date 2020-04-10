В Мурманской области возбуждено уголовное дело о заражении коронавирусом
09:32 10.04.2020 Источник: РОСБАЛТ
В Мурманской области возбуждено первое уголовное дело о неосторожности, результатом которой стало массовое заражение коронавирусом.
Как сообщил оперативный штаб региона, житель города Апатиты вернулся из поездки на Кубу и, почувствовав недомогание, никому об этом не сообщил и за медицинской помощью не обратился. Напротив, мужчина продолжал общаться с людьми, ездить на работу и вести привычный образ жизни. Когда ему стало хуже, горожанин попал в больницу. Тесты подтвердили наличие у него коронавируса. У нескольких контактных лиц был подтвержден диагноз CoViD-19.
Уголовное дело 8 апреля было возбуждено по ч.1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».
Сейчас подозреваемый остается в больнице на изоляции и продолжает лечение.
Ранее сообщалось, что всего с этим человеком контактировал 191 человек, и четыре случая заражения были подтверждены. Росбалт
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