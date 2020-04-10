Собянин: Москве предстоят серьезные испытания из-за коронавируса

09:25

Пик эпидемии коронавируса ещё не наступил и ближайшее время может стать серьёзным испытанием для столицы, полагает мэр Сергей Собянин. По его мнению, нужно успеть максимально подготовить систему здравоохранения, а также найти баланс между карантинными мерами и мерами стимулирования экономики.

"Прогнозы - дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии, распространения вируса и так далее. Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас - это 100% все, что мы можем сегодня сделать, - сделать", - отметил Собянин.

Как полагает градоначальник, в скором времени ожидать затухания пандемии не стоит." Никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", - сказал Собянин.