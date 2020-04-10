Путин поручил принять дополнительные меры по контролю за соблюдением карантина
12:40 10.04.2020 Источник: РБК
Президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять дополнительные меры по контролю за соблюдением карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», — говорится в нем.
Также ведомства усилят контроль по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в участвующих в борьбе с распространением коронавируса организациях и учреждениях, а также на прилегающих к ним территориях.
По состоянию на 1 апреля, правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией. РБК
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