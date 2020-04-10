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Путин поручил принять дополнительные меры по контролю за соблюдением карантина

12:40 10.04.2020 Источник: РБК

Президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять дополнительные меры по контролю за соблюдением карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», — говорится в нем.

Также ведомства усилят контроль по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в участвующих в борьбе с распространением коронавируса организациях и учреждениях, а также на прилегающих к ним территориях.

По состоянию на 1 апреля, правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.  РБК

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