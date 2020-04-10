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Духовенство РПЦ будет призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху

14:32 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендует духовенству Русской православной церкви (РПЦ) призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху. Об этом сообщается в пятницу в телеграм-канале группы.

"В епархии Русской православной церкви и в викариатства Москвы разосланы рекомендации относительно организации и совершения богослужений в Неделю ваий (праздник Входа Господнего в Иерусалим, Вербное воскресенье - прим. ТАСС), на Страстной седмице, в день Светлого Христова Воскресения и в Пасхальный период. <...> Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи", - говорится в сообщении.

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