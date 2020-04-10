МВФ и ВБ получили многочисленные запросы о финпомощи - WSJ

15:12 Источник: Интерфакс

Более 90 стран обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду (МВФ), тогда как минимум 60 государств стремятся получить поддержку от Всемирного банка (ВБ). В совокупности эти два института пообещали выделить до $1,2 трлн на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса, однако пока не ясно, смогут ли они принять меры достаточно быстро, чтобы свести на нет растущий ущерб для экономики, пишет The Wall Street Journal.

С января текущего года с развивающихся рынков было выведено около $96 млрд, согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Это более чем в три раза превышает показатель времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, который составил $26 млрд.

В рамках двух программ МВФ по кредитованию, созданных после глобального финансового кризиса, страны могут получить финансирование на льготных условиях. Механизм ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility) предусматривает выдачу беспроцентных займов странам с низким уровнем дохода, ранее он использовался во время природных катастроф и эпидемии лихорадки Эбола. Ставка по кредиту в рамках второй программы - инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument) - составляет около 1,5%.

Страны уже сделали запросы о получении около $20 млрд из $50 млрд, предусмотренных этими программами, согласно сведениям руководящих сотрудников МВФ. Так, $120 млн уже были направлены Киргизии, $166 млн - Мадагаскару, $109 млн - Руанде, $143 млн - Гондурасу.

Всемирный банк в ускоренном режиме рассмотрел 27 запросов на получение кредитов для борьбы с последствиями коронавируса. В том числе речь идет о предоставлении финансирования Эфиопии для покупки медицинского оборудования, Монголии - для подготовки дополнительного медицинского персонала и Камбоджи - для создания лабораторий и центров изоляции и лечения в 25 провинциальных больницах.

В рамках самой масштабной из уже объявленных программ Индия получит от Всемирного банка $1 млн для проведения скрининга, отслеживания контактов пациентов, лабораторной диагностики, производства индивидуальных защитных средств и создание изоляторов.

По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, рецессия мировой экономики в 2020 году будет намного существеннее, чем предыдущая.

Согласно подсчетам неправительственной организации Oxfam International, более полумиллиарда человек по всему миру могут оказаться в условиях нищеты, получая менее $5,50 в день.