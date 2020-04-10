В Минкомсвязи заявили об отсутствии нарушений при отслеживании передвижения заразившихся коронавирусом граждан
18:00 10.04.2020 Источник: РБК
Власти не допускают нарушений закона о персональных данных при контроле за передвижением граждан, инфицированных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкомсвязи, опубликованном на сайте Стопкоронавирус.рф.
«Методики, используемые Минкомсвязью России для отслеживания нарушений условий карантина и изоляции, не нарушают требования 152-ФЗ «О персональных данных». Все данные в созданной по поручению правительства системе обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории России. Права граждан соблюдаются в полном объеме», — говорится в сообщении.
Глава ведомства Максут Шадаев 1 апреля подтвердил, что в министерстве создается система по отслеживанию перемещения носителей коронавируса и людей, которые с ними контактировали. РБК
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