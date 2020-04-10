0
0
42
НОВОСТИ

В Минкомсвязи заявили об отсутствии нарушений при отслеживании передвижения заразившихся коронавирусом граждан

18:00 10.04.2020 Источник: РБК

Власти не допускают нарушений закона о персональных данных при контроле за передвижением граждан, инфицированных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкомсвязи, опубликованном на сайте Стопкоронавирус.рф.

«Методики, используемые Минкомсвязью России для отслеживания нарушений условий карантина и изоляции, не нарушают требования 152-ФЗ «О персональных данных». Все данные в созданной по поручению правительства системе обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории России. Права граждан соблюдаются в полном объеме», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Максут Шадаев 1 апреля подтвердил, что в министерстве создается система по отслеживанию перемещения носителей коронавируса и людей, которые с ними контактировали.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:10 10.04.2020
Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяном рынке
0
116
17:32 10.04.2020
Более 40 московских поликлиник подключится к работе по диагностике коронавируса - Собянин
0
161
17:12 10.04.2020
На борту французского авианосца "Шарль де Голль" зафиксирована вспышка коронавируса
0
178
17:00 10.04.2020
Уступки РФ по сокращению нефтедобычи это не проигрыш, выиграла мировая экономика - Песков
0
226
16:32 10.04.2020
Мексика сократит добычу нефти
0
224
16:12 10.04.2020
Правительство повысило лимит для ипотечных каникул
0
226
16:00 10.04.2020
Сроков окончания пандемии коронавируса никто назвать не сможет - Попова
0
276
15:35 10.04.2020
Московский кредитный банк меняет тарифы для клиентов из пострадавших от коронавируса отраслей
0
252
15:32 10.04.2020
Каждый четвертый россиянин отдыхает и ничем не занимается в самоизоляции - опрос
0
282
15:30 10.04.2020
Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом
0
256

Возврат к списку