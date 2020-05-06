Пик пандемии на Украине наиболее вероятен в конце мая - Киевский политехнический институт
13:40 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наступление пика пандемии коронавируса на Украине может произойти в конце мая, а угасание первой волны - в конце августа. Об этом говорится в опубликованном в среду прогнозе исследователей Киевского политехнического института.
"Пик пандемии наиболее вероятен в третьей декаде мая", - указано в отчете организации "Всемирный центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию", которая входит в состав института. При этом ее краткосрочный прогноз предполагает, что в течение недели распространение заболевания сохранит линейный характер, но с отдельными всплесками, как это было в середине апреля.
Увеличение количества заболевших к концу весны ученые пояснили рядом факторов. "Это объясняется худшим в Европе соблюдением режима карантина - активность автомобильного и пешеходного движения на Украине в 1,5-3 раза выше, чем в странах Европы. Самым низким в Европе процентом проведенных тестов на коронавирус - в 3,5-8 раз ниже, одним из самых высоких в Европе процентом инфицированных врачей - 19,1% от общего количества больных", - аргументировали в исследователи.
Медленное угасание пандемии в стране, по прогнозу специалистов центра, может последовать с конца мая до конца августа. "По мере постепенного приобретения населением коллективного иммунитета, улучшения работы системы здравоохранения, повышения социальной ответственности", - пояснили авторы доклада. При этом они не исключили вторую волну пандемии в осенне-зимнем периоде.
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