Законопроект по поддержке бизнеса в условиях пандемии поддержала комиссия кабмина
17:20 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала в среду законопроект, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса, а также на защиту прав туристов, которые не смогли отправиться в оплаченные поездки. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
По его словам, инициатива будет доработана до заседания кабмина, на котором будет принято решение о ее внесении в Госдуму. "Например, законопроектом предусматривается предоставление отсрочки по уплате административного штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) до 180 дней (сейчас 60 дней), кроме того расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип "лицензия автоматом", - пояснил Жуков.
Ряд предлагаемых изменений касаются и туристической сферы. По словам Жукова, "предусматривается возможность вернуть уплаченные за туристский продукт деньги как от туроператора, так и от турагента или перенести тур на другой срок без доплаты". "Кроме того, устанавливаются особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа", - добавил парламентарий.
Помимо этого, "для арендодателей государственного и муниципального имущества при обращении добросовестных арендаторов предлагается ввести обязанность заключать дополнительные соглашения, предусматривающие пролонгацию сроков договоров аренды до одного года, заключенных до введения в 2020 году на территории соответствующего региона России режима повышенной готовности, на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов". Кроме того, арендодатели должны будут заключать с добросовестными арендаторами соглашения о досрочном расторжении договоров аренды без штрафных санкций, а также возвращать обеспечительный платеж, предусмотренный договором аренды.
"Еще один вопрос, о котором много говорили, - это формирование единого реестра субъектов МСП. В 2020 году предлагается обеспечить возможность включения в единый реестр хозяйствующих субъектов, соответствующих требованиям, но не предоставивших в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки при условии ее предоставления до 31 мая 2020 года", - добавил Жуков. По его словам, данный законопроект планируется рассмотреть с 12 по 15 мая.
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