Сбербанк поможет всем желающим присоединиться к борьбе против коронавируса

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Сбербанк намерен консолидировать усилий всех, кто хочет внести вклад в борьбу с пандемией COVID-19. Компания предоставила специальную технологическую платформу и решения, позволяющие гражданам и компаниям участвовать в этом процессе. К благотворительной программе Сбербанка «Остановим коронавирус вместе» могут присоединиться как юридические, так и частные лица. Собранные средства направят на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение коронавирусной инфекции, а также на борьбу с коронавирусом. Сбор пожертвований осуществляется Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Все благотворительные взносы, направленные клиентами банка на борьбу с пандемией, будут удвоены Сбербанком.

«Противостоять эпидемиологической глобальной угрозе возможно только объединив усилия всего общества, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Являясь одной из крупнейших компаний страны, мы видим свою прямую ответственность за формирование ее будущего. В этот непростой период мы хотим не только оказывать помощь сами, но и объединить всех, кто чувствует потребность внести свой посильный вклад в поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение коронавирусной инфекции COVID-19. Мы благодарны всем, кто считает для себя правильным и необходимым поддержать наш призыв».

Присоединиться к благотворительной программе «Остановим коронавирус вместе» можно на сайтах благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и благотворительной платформы Сбербанк Вместе; а также сделав благотворительный платеж в Сбербанк Онлайн в фонд «Вклад в будущее». Сделать свой благотворительный взнос в фонд компании и организации могут в Сбербанк Бизнес Онлайн, а также на сайте фонда. Информация о том, как используются собранные средства, будет также размещена также на сайте фонда «Вклад в будущее».