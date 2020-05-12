Сбербанк поможет всем желающим присоединиться к борьбе против коронавируса
14:37 12.05.2020
Сбербанк намерен консолидировать усилий всех, кто хочет внести вклад в борьбу с пандемией COVID-19. Компания предоставила специальную технологическую платформу и решения, позволяющие гражданам и компаниям участвовать в этом процессе. К благотворительной программе Сбербанка «Остановим коронавирус вместе» могут присоединиться как юридические, так и частные лица. Собранные средства направят на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение коронавирусной инфекции, а также на борьбу с коронавирусом. Сбор пожертвований осуществляется Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Все благотворительные взносы, направленные клиентами банка на борьбу с пандемией, будут удвоены Сбербанком.
«Противостоять эпидемиологической глобальной угрозе возможно только объединив усилия всего общества, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Являясь одной из крупнейших компаний страны, мы видим свою прямую ответственность за формирование ее будущего. В этот непростой период мы хотим не только оказывать помощь сами, но и объединить всех, кто чувствует потребность внести свой посильный вклад в поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение коронавирусной инфекции COVID-19. Мы благодарны всем, кто считает для себя правильным и необходимым поддержать наш призыв».
Присоединиться к благотворительной программе «Остановим коронавирус вместе» можно на сайтах благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и благотворительной платформы Сбербанк Вместе; а также сделав благотворительный платеж в Сбербанк Онлайн в фонд «Вклад в будущее». Сделать свой благотворительный взнос в фонд компании и организации могут в Сбербанк Бизнес Онлайн, а также на сайте фонда. Информация о том, как используются собранные средства, будет также размещена также на сайте фонда «Вклад в будущее».
НОВОСТИ
- 16:00 12.05.2020
- Дмитрий Песков заболел коронавирусом
- 15:32 12.05.2020
- В Париже запретили распивать алкоголь на набережных
- 15:12 12.05.2020
- Наименьший возможный оклад в РФ могут приравнять к МРОТ
- 15:00 12.05.2020
- Госдума приняла в I чтении проект о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии
- 14:32 12.05.2020
- ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
- 14:12 12.05.2020
- Снег и гроза ожидаются в Московском регионе в ближайшие часы - Гидрометцентр
- 14:00 12.05.2020
- Бразилия собирается предотвращать уничтожение экваториальных лесов с помощью армии
- 13:32 12.05.2020
- В Эстонии выявили две уникальные мутации коронавируса
- 13:20 12.05.2020
- В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом
- 13:05 12.05.2020
- Мэр Москвы поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать