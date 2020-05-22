0
0
84
НОВОСТИ

С 8 июня прибывшим в Британию иностранцам придется отбыть две недели в карантине

20:17 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании в целях борьбы с распространением нового коронавируса с 8 июня обяжет всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции. Об этом заявила в пятницу вечером на брифинге в Лондоне глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

"Новые правила вступят в силу 8 июня, и все въезжающие в Соединенное Королевство, за редким исключением, будут обязаны самоизолироваться на 14 дней", - сказала министр, добавив, что штраф за нарушение карантина будет составлять тысячу фунтов стерлингов (около 1,2 тыс. долларов).

Новый режим не будут распространяться на граждан, проживающих на территориях, входящих в Единое иммиграционное пространство, включающее Соединенное Королевство, Ирландию, Нормандские острова, а также остров Мэн.

Все прибывающие в страну должны будут заполнить специальную анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции. Как ранее сообщила вещательная корпорация Би-би-си, при отказе человека можно будет поместить на карантин принудительно. Работники сферы здравоохранения будут проводить выборочные проверки по указанным в анкетах адресам, нарушителей режима будут ждать крупные штрафы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 22.05.2020
Пик заболевания COVID-19 в Москве был в апреле - Ракова
0
51
19:45 22.05.2020
В НАТО озвучили условия возможного возвращения США в Договор по открытому небу
0
191
19:18 22.05.2020
Подмосковье отменяет пропуска с 23 мая
0
193
18:30 22.05.2020
Для сдерживания России и Китая Америке 355 военных кораблей мало - Пентагон
0
231
18:17 22.05.2020
В колледжи в этом году будут зачислять по аттестатам - Кравцов
0
211
17:40 22.05.2020
РФ не приемлет выдвигаемые США ультиматумы по Договору об открытом небе - МИД
0
334
17:12 22.05.2020
Воздушный трафик по миру упал в 20-25 раз с начала пандемии – президент Boeing в РФ и СНГ
0
282
17:00 22.05.2020
10 стран ЕС заявили, что сожалеют о планах США выйти из Договора по открытому небу
0
301
16:32 22.05.2020
Ким Чен Ын вновь не появлялся на публике в течение 3 недель
0
279
16:12 22.05.2020
Коронавирусом в России могли переболеть 14% населения - СМИ
0
357

Возврат к списку