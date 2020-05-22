С 8 июня прибывшим в Британию иностранцам придется отбыть две недели в карантине

20:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании в целях борьбы с распространением нового коронавируса с 8 июня обяжет всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции. Об этом заявила в пятницу вечером на брифинге в Лондоне глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

"Новые правила вступят в силу 8 июня, и все въезжающие в Соединенное Королевство, за редким исключением, будут обязаны самоизолироваться на 14 дней", - сказала министр, добавив, что штраф за нарушение карантина будет составлять тысячу фунтов стерлингов (около 1,2 тыс. долларов).

Новый режим не будут распространяться на граждан, проживающих на территориях, входящих в Единое иммиграционное пространство, включающее Соединенное Королевство, Ирландию, Нормандские острова, а также остров Мэн.

Все прибывающие в страну должны будут заполнить специальную анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции. Как ранее сообщила вещательная корпорация Би-би-си, при отказе человека можно будет поместить на карантин принудительно. Работники сферы здравоохранения будут проводить выборочные проверки по указанным в анкетах адресам, нарушителей режима будут ждать крупные штрафы.