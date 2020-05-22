Пик заболевания COVID-19 в Москве был в апреле - Ракова

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в Москве пришелся на апрель. Об этом сообщила в пятницу заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Россия - это страна, которая максимально в начале эпидемии подвергалась рискам. По всей логике вещей, наверное, мы должны были быть той страной, которая должна была загореться и превратиться в очаг одной из самой первых. Благодаря тем мерам, которые были приняты на федеральном уровне, на городском, нам удалось избежать развития эпидемии в январе, феврале и даже в марте. Пик заболеваемости, госпитализации, у нас в Москве пришелся на апрель", - сказала она.