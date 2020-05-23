Американцы готовы отправиться в космос на своем корабле, впервые с 2011 года

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн. Трансляция брифинга велась на сайте НАСА.

"Предполетный обзор всех систем и подсистем завершен, - сообщил он. - Мы готовы к старту через 5 суток. Ракета- носитель уже находится на стартовом столе".

Старт корабля с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая.

НАСА прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

