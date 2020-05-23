Программа Брилёва «Вести в субботу» не выйдет из-за коронавируса

09:00 Источник: НГ-Online

Ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилёв сообщил на своей странице в Facebook, что 23 мая передача не выйдет в эфир из-за карантина в связи с инфицированием одного из сотрудников редакции коронавирусной инфекцией COVID-19.



Телеведущий уточнил, что тесты на коронавирусную инфекцию у всей бригады показали отрицательный результат. «Но правила есть правила. Мы обязаны уйти в самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет», — написал Брилев в своем посте, – « И, конечно, в фирменное время 20.00 и в эту субботу на канале «Россия» - как всегда «Вести». Спасибо коллегам, что подставляют плечо!»



Вера Цветкова

