В Подмосковье в ночь на воскресенье может похолодать до нуля градусов

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с небольшим дождем ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице от 8 до 10 градусов тепла, ночью температура может опуститься до 3 градусов тепла. В Подмосковье температура составит 6-11 градусов тепла, в ночь на воскресенье похолодает до нуля.

Скорость северного и северо-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 752 мм ртутного столба.