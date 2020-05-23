В Подмосковье в ночь на воскресенье может похолодать до нуля градусов
09:15 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с небольшим дождем ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице от 8 до 10 градусов тепла, ночью температура может опуститься до 3 градусов тепла. В Подмосковье температура составит 6-11 градусов тепла, в ночь на воскресенье похолодает до нуля.
Скорость северного и северо-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 752 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 10:00 23.05.2020
- В США задумались о возобновлении ядерных испытаний - СМИ
- 09:50 23.05.2020
- Ограничения на посещение храмов могут быть ослаблены поэтапно - СМИ
- 09:46 23.05.2020
- Известная компания по прокату автомобилей Hertz подала в США заявление о банкротстве
- 09:40 23.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в мире на 21 мая
- 09:31 23.05.2020
- У руководства США появиться идея создавать "собственный" ВОЗ
- 09:00 23.05.2020
- Программа Брилёва «Вести в субботу» не выйдет из-за коронавируса
- 23:00 22.05.2020
- Американцы готовы отправиться в космос на своем корабле, впервые с 2011 года
- 22:47 22.05.2020
- Ахмад Мисмари рассказал о пополнении ВВС ЛНА четырьмя отремонтированными истребителями
- 22:17 22.05.2020
- Эксперт: Объем высокотехнологичной онкопомощи в период пандемии возрос на треть
- 22:06 22.05.2020
- Религиозные объединения временно освободили от налоговых сборов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать