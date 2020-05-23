Посол США в Берлине указал главе МИД Германии, как надо реагировать на выход из ДОН
12:20 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса за реакцию на объявление Вашингтона о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
"Вместо того, чтобы сетовать на реакцию США, Хайко Маасу следовало бы в последние годы усилить давление на Россию с тем, чтобы она выполняла свои обязательства", - заявил американский дипломат в опубликованном в субботу интервью газете "Рейнише пост".
Маас 21 мая выразил сожаление в связи с планами Вашингтона и заверил, что Германия продолжит соблюдать положения Договора.
НОВОСТИ
- 13:40 23.05.2020
- На выплаты семьям с детьми правительство выделило порядка 222 млрд руб
- 12:49 23.05.2020
- По мнению Вашингтона, Пекин препятствует полетам американских авиакомпаний в КНР
- 12:02 23.05.2020
- Иммунитет к COVID-19 нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
- 11:30 23.05.2020
- Если человек снова заболел COVID-19, то его просто не долечили ранее - академик Гинцбург
- 11:10 23.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 23 мая
- 11:00 23.05.2020
- Делегации четырех стран не пришли на встречу СБ ООН по Крыму, организованную Россией
- 10:00 23.05.2020
- В США задумались о возобновлении ядерных испытаний - СМИ
- 09:50 23.05.2020
- Ограничения на посещение храмов могут быть ослаблены поэтапно - СМИ
- 09:46 23.05.2020
- Известная компания по прокату автомобилей Hertz подала в США заявление о банкротстве
- 09:40 23.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в мире на 23 мая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать