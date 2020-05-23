Посол США в Берлине указал главе МИД Германии, как надо реагировать на выход из ДОН

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса за реакцию на объявление Вашингтона о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

"Вместо того, чтобы сетовать на реакцию США, Хайко Маасу следовало бы в последние годы усилить давление на Россию с тем, чтобы она выполняла свои обязательства", - заявил американский дипломат в опубликованном в субботу интервью газете "Рейнише пост".

Маас 21 мая выразил сожаление в связи с планами Вашингтона и заверил, что Германия продолжит соблюдать положения Договора.