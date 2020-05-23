На выплаты семьям с детьми правительство выделило порядка 222 млрд руб

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России подписало распоряжение о выделении ок. 222,1 млрд руб. на выплаты семьям с детьми в размере 5 и 10 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: в размере 24 949 334 тыс. рублей - на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.; в размере 197 209 800 тыс. рублей - на осуществление единовременной выплаты в размере 10000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.)", - говорится в распоряжении.