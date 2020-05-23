0
0
0
НОВОСТИ

На выплаты семьям с детьми правительство выделило порядка 222 млрд руб

13:40 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России подписало распоряжение о выделении ок. 222,1 млрд руб. на выплаты семьям с детьми в размере 5 и 10 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: в размере 24 949 334 тыс. рублей - на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.; в размере 197 209 800 тыс. рублей - на осуществление единовременной выплаты в размере 10000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.)", - говорится в распоряжении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:49 23.05.2020
По мнению Вашингтона, Пекин препятствует полетам американских авиакомпаний в КНР
0
120
12:20 23.05.2020
Посол США в Берлине указал главе МИД Германии, как надо реагировать на выход из ДОН
0
200
12:02 23.05.2020
Иммунитет к COVID-19 нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
0
185
11:30 23.05.2020
Если человек снова заболел COVID-19, то его просто не долечили ранее - академик Гинцбург
0
205
11:10 23.05.2020
Данные по распространению коронавируса в России на 23 мая
0
240
11:00 23.05.2020
Делегации четырех стран не пришли на встречу СБ ООН по Крыму, организованную Россией
0
306
10:00 23.05.2020
В США задумались о возобновлении ядерных испытаний - СМИ
0
292
09:50 23.05.2020
Ограничения на посещение храмов могут быть ослаблены поэтапно - СМИ
0
269
09:46 23.05.2020
Известная компания по прокату автомобилей Hertz подала в США заявление о банкротстве
0
270
09:40 23.05.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 23 мая
0
317

Возврат к списку