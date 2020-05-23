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НОВОСТИ

Рябков: Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет

14:55 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва изучает различные варианты ответа на выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда. ... Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет, и эти перспективы не нужны. Договор прекрасно работает и обеспечивает европейскую безопасность", - сказал он.

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