Рябков: Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва изучает различные варианты ответа на выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда. ... Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет, и эти перспективы не нужны. Договор прекрасно работает и обеспечивает европейскую безопасность", - сказал он.