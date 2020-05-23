В посольстве России в Кабуле появились на свет два птенца-павлина

15:02 Источник: НГ-Online

Фото из официального аккаунта посольства

РФ в Афганистане

В дипломатическом представительстве России в Кабуле пополнение. «В посольстве у павлина вылупились два птенца», - сообщили несколько минут назад в официальном аккаунте в Twitter сотрудники дипмиссии.

По словам российских дипломатов, юных павлинов в специальном вольере в посольстве воспитывает любящая павлиниха-мама по имени Гульчатай.

Примечательно, что новые птенцы в посольстве РФ появились на свет вскоре после начала работы в Кабуле нового российского посла в Афганистане Дмитрия Жирнова.

Андрей Серенко