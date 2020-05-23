Дональд Трамп собирается лично проводить на орбиту корабль Crew Dragon

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп будет присутствовать в среду при запуске пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в субботу Белый дом.

"Трамп лично посетит запуск корабля [компании] SpaceX, который пройдет во Флориде 27 мая", - подтвердили в Белом доме. В пятницу об этом сообщила газета "Нью-Йорк пост" со ссылкой на свои источники. Отвечая 21 мая на вопросы журналистов, американский лидер высказал желание посетить запуск корабля. Обращаясь к ним, он пошутил: "Хотел бы посадить вас на ракету и избавиться от вас на некоторое время".

Старт корабля с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.