Между РФ и Турцией могут пустить чартерные рейсы до возобновления регулярных

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что до возобновления регулярных рейсов между Турцией и Россией могут начать осуществляться чартерные рейсы для российских туристов. Об этом сообщает в субботу Анатолийское агентство.

"Мы хотим, чтобы у туристов из [РФ и Германии], которые хотят прилететь в Турцию чартерными рейсами, даже если еще не начнется регулярное авиасообщение, была возможность в безопасных условиях приехать в Турцию, провести здесь отпуск и затем вернуться домой", - утверждает глава МИД республики.

Накануне Чавушоглу заявил, что Анкара ведет активные переговоры по теме туризма с разными странами, включая Россию.

Между тем ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС сообщил, что туристический поток из России в Турцию в 2020 году может снизиться на 40% из-за ситуации с коронавирусом.