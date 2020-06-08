Политолог Асафов: закрепление в Конституции приоритета национального права над международным - крайне важно

13:45

Внесение поправок в Конституцию России, которые отменят примат международного права над российским законодательством, укрепят суверенитет РФ, уверен политолог Александр Асафов.

"Ситуацию нужно было менять очень давно. Хорошо, что сейчас принято такое решение – обсудить это с обществом, с гражданами, и, наконец, исправить эту ситуацию, которая фактически лишала Россию суверенитета, - говорит эксперт. - Поправка, направленная на повышения суверенитета путем закрепления приоритета национального права над международным крайне важна. В большинстве стран мира это так, и я не знаю, почему у нас должно быть по-другому".

По мнению Асафова, важным для политической системы страны будет и установление требований к муниципальным и государственным служащим по отсутствию у них второго, третьего гражданства и счетов за рубежом. "Это очень разумная и правильное изменения, поскольку требование в непростой мировой ситуации, в которой мы сейчас оказались, требование к госслужащим повышено, считает политолог. - Они являются представителями государства и должны служить интересам граждан и интересам государства в целом. А человек, заинтересованный в том, чтобы уехать из страны, не может отдаваться этому служение в полной мере. У него всегда будет мысль, что он может обрести новую Родину где-то еще. Чтобы у людей не было подобных соблазнов, на уровне Конституции нужно прописать, кто является гражданином страны, который может защищать интересы страны, без всякой двойственности, без всяких оговорок".

Асафов говорит, что изменения назрели давно. "То, что мы сейчас находимся в ином мире, чем даже год назад, говорит о том, что актуальность изменений Конституции, многократно возросла с учетом угроз и вызовов, которые встали перед нашей страной за последние месяцы, - считает эксперт. - Процесс затягивать дальнейшими обсуждениями, какие-то сомнениями, не нужно. Нужно сделать, как решил президент – спросить мнение общества, и закрепить эти изменения в Конституции РФ".