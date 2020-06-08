Полеты из России в 15 стран могут возобновиться с середины июля - СМИ

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.

"Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно", - сказал собеседник агентства, знакомый с содержанием совещания по вопросу восстановления авиасообщения с иностранными государствами. По его словам, для бизнес-авиации планируется открыть полеты "почти во все страны".