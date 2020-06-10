Сервис HBO Max убрал "Унесенных ветром" из каталога фильмов по причине расизма - WSJ
16:00 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стриминговый сервис HBO Max удалил из каталога доступных для просмотра фильмов оскароносную картину "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), мотивировав это борьбой с расизмом. Об этом во вторник сообщила газета "Уолл-стрит джорнэл".
Соответствующее решение было принято на фоне протестов в США в связи со смертью задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее картину неоднократно критиковали за романтизацию рабства.
"Это фильм, который прославляет порядки Юга до Гражданской войны", - написал сценарист Джон Ридли, известный по ленте "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013), в понедельник в колонке для "Лос-Анджелес таймс". По его словам, картина "Унесенные ветром" увековечивает "расизм, вызывающий злость и скорбь, которые вынуждают американцев выходить на улицы". Как отметила "Уолл-стрит джорнэл", ленту позднее могут вернуть в каталог HBO Max, сопроводив примечанием о наличии в ней "противоречивых тем".
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