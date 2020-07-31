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НОВОСТИ

В Хабаровске предложили ввести ценз оседлости не менее 10 лет для кандидатов в губернаторы региона

16:12 30.07.2020 Источник: Эхо Москвы

Хабаровский депутат предложил ввести ценз оседлости не менее 10 лет для кандидатов в губернаторы региона. Он внес законопроект о соответствующем изменении устава края. В случае одобрения этой инициативы Михаил Дегтярев не сможет принять участие в выборах.

Как сообщает «Интерфакс», Емельянов избирался в региональный парламент от ЛДПР. После ареста бывшего губернатора Сергея Фургала он заявил, что вышел из партии в знак протеста.

Несанкционированные митинги и шествия проходят в Хабаровске с 11 июля. Следующее массовое мероприятие ожидается в субботу.  Эхо Москвы

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