Сенат США не поддерживает идею переноса даты президентских выборов

20:50 Источник: Интерфакс

Ни республиканцы, ни демократы в конгрессе США не поддерживают идею переноса президентских выборов и настаивают на их проведении в ноябре, как и планировалось.

Такого мнения, в частности, придерживаются высокопоставленные однопартийцы президента США Дональда Трампа.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл указал, что дата выборов "высечена на камне". Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти также заявил, что выборы должны состояться 3 ноября, как и планировалось.