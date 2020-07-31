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НОВОСТИ

КНР запустила спутниковую навигационную систему Beidou-3

12:32 31.07.2020 Источник: Коммерсант.ru

Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, посвященной запуску навигационной спутниковой системы Beidou-3, сообщает агентство «Синьхуа». Эта система является конкурентом систем спутниковой навигации, в том числе наиболее распространенной в мире — американской GPS. Общее число спутников всех трех фаз проекта Beidou составляет 55 космических аппаратов. Последний спутник группировки был выведен на орбиту в июне 2020 года.  Коммерсантъ

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