В британском зоопарке скучающим пингвинам преподнесли машину для мыльных пузырей

15:12 Источник: Газета.Ru

Сотрудники зоопарка британского города Ньюквей установили для заскучавших из-за отсутствия посетителей пингвинов аппарат для запуска мыльных пузырей. Реакцию птиц они засняли и выложили на странице в Instagram.

Подарок пингвинам сделали спонсоры, исходя из составленного зоопарком списка пожеланий.

Как отметили в зоопарке, пингвины – это очень любознательные птицы, поэтому они оценили этот подарок. На кадрах видно, как пингвины бегают за пузырями по вольеру и пытаются их лопнуть. Газета.Ru