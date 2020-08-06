В Хабаровске арестовали еще двух участников несогласованных акций в поддержку Фургала
11:20 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Хабаровске арестовал двух участников несогласованных акций в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.
"Два человека сегодня получили административный арест на 2 и 5 суток по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказал собеседник агентства. Ранее на семь суток был арестован блогер Алексей Романов.
Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, их начали проводить после его задержания. Правительство Хабаровского края накануне сообщило, что за время акций их участникам выписали штрафы на общую сумму 116 тыс. рублей. Автовладельцы, принимавшие участие в несогласованных автопробегах, получили штрафы на 3,5 млн рублей.
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