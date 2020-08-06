В Бельгии приняли к сведению, что США хотят денег за перевод в страну своего контингента
20:40 06.08.2020 Источник: Интерфакс
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он связывает перевод части американских войск из Германии в Бельгию с увеличением оборонных расходов Брюсселя, принято к сведению, но без оргвыводов, заявил телеканалу RTBF бельгийский министр обороны Филипп Гоффен.
"Лично со мной об этом не говорили. Когда объявлялось о передислокации войск, министр обороны (США) Марк Эспер, информируя меня, уточнил, что на данный момент речь идет о концепции, но на этой стадии никогда не поднимался вопрос о дополнительном финансировании", - сообщил Гоффен, который одновременно является и главой МИД в "правительстве текущих дел" Бельгии.
Так министр прокомментировал данное накануне телеканалу Fox News интервью Дональда Трампа, в котором американский президент отметил, что, несмотря на объявление о планируемой передислокации части войск США из Германии в Италию и Бельгию, это не должно обойтись для них бесплатно.
"Эти страны заплатят, я сказал им: вы заплатите", - цитирует RTBF интервью президента США и делает вывод, что "следовательно, дополнительное финансирование со стороны Бельгии будет условием прибытия этих американских войск на бельгийскую землю".
"Вспомним, что Дональд Трамп также утверждал, что, если Германия будет платить больше, тогда план передислокации мог бы быть пересмотрен. То есть из Соединенных Штатов поступают некоторые противоречивые сигналы. На данный момент мы принимаем к сведению сказанное, но не более того", - объяснил министр бельгийскому телеканалу.
Американское военное командование объявило 29 июля о своем решении вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих.
Как сообщили в Пентагоне, согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы.
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