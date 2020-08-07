0
0
112
НОВОСТИ

Для изучения обстоятельств взрыва в Бейрут отправятся специалисты из Интерпола

21:00 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интерпол по запросу ливанских властей отправляет в Бейрут команду специалистов для изучения обстоятельств взрыва в порту. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Опыт Интерпола в оказании поддержки такого рода может существенно помочь местным властям, и мы продолжим предоставлять помощь, которую запросят власти Ливана", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря Интерпола Юргена Штока.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:40 06.08.2020
Армия Хафтара получила новую партию оружия и военной техники, сообщили его противники
0
130
09:20 06.08.2020
В Сирии атаковали военную базу США - СМИ
0
171
20:40 05.08.2020
Истребитель РФ поднимали на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем - МО РФ
0
152
15:12 05.08.2020
Финляндия заявляет, что у нее есть доказательства нарушения воздушных границ истребителями РФ
0
134
12:20 05.08.2020
Индия продолжает размещение танков Т-90 на востоке Ладакха - СМИ
0
152
12:00 05.08.2020
В Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими морпехами
0
163
17:32 04.08.2020
Сербия приобрела у Китая передовую систему ПВО - СМИ
0
145
16:12 04.08.2020
Силы ПНС приготовились к наступлению на армию Хафтара
0
147
12:32 04.08.2020
На западе РФ пройдут крупные военные маневры
0
203
12:05 04.08.2020
Минобороны ввело ежемесячную надбавку для 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей
0
208

Возврат к списку