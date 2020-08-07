Для изучения обстоятельств взрыва в Бейрут отправятся специалисты из Интерпола

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интерпол по запросу ливанских властей отправляет в Бейрут команду специалистов для изучения обстоятельств взрыва в порту. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Опыт Интерпола в оказании поддержки такого рода может существенно помочь местным властям, и мы продолжим предоставлять помощь, которую запросят власти Ливана", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря Интерпола Юргена Штока.