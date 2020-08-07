Для изучения обстоятельств взрыва в Бейрут отправятся специалисты из Интерпола
21:00 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интерпол по запросу ливанских властей отправляет в Бейрут команду специалистов для изучения обстоятельств взрыва в порту. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.
"Опыт Интерпола в оказании поддержки такого рода может существенно помочь местным властям, и мы продолжим предоставлять помощь, которую запросят власти Ливана", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря Интерпола Юргена Штока.
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