Джонсон отверг идею пригласить первого министра Шотландии для участия в заседаниях кабмина

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предложение канцлера герцогства Ланкастерского (министра по особым поручениям) Майкла Гоува пригласить лидера Шотландской национальной партии (ШНП) и первого министра Шотландии Николу Стерджен для участия в заседаниях кабинета министров, чтобы таким образом сдержать нарастающую общественную поддержку в отношении идеи обретения Шотландией независимости. Об этом во вторник сообщила газета "Файнэншл таймс".

Согласно плану Гоува, лидер ШНП должна была получить прямое влияние на принимаемые Вестминстером политические решения, которые затрагивают все Соединенное Королевство. "Макл [Гоув] предложил это правительству в качестве одной из многих идей для решения шотландского вопроса, но Борису [Джонсону] она не понравилась. Ему не нравится идея, при которой Стерджен будет рассматриваться как фигура, находящаяся на том же политическом уровне, что и он", - сказал информированный источник издания.

Предполагалось, что, помимо Стерджен, в заседаниях британского кабмина также будут принимать участие первые министры Уэльса и Северной Ирландии, которые уже участвуют в экстренных совещаниях чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Однако один из влиятельных депутатов-консерваторов указал, что данный план заведомо обречен на провал, поскольку правительство опирается на принцип коллективной ответственности, который Стерджен и другие представители частей Великобритании вряд ли сочли бы приемлемым.

В декабре прошлого года Стерджен официально попросила Лондон предоставить Эдинбургу право проведения референдума о независимости региона, обосновав это результатами прошедших парламентских выборов, на которых Шотландская национальная партия завоевала 48 их 59 возможных для региона депутатских мандатов, что на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии проводился в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.