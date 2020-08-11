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НОВОСТИ

Литва готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам - МВД

18:40 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва готова рассмотреть просьбы белорусских оппозиционеров о предоставлении убежища, если такие поступят. Об этом заявила министр внутренних дел балтийской республики Рита Тамашюнене.

"Не впервые представители белорусской оппозиции ищут убежища в нашей стране, - приводятся ее слова в сообщении ведомства. - Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдет и на сей раз, Литва готова прийти им на помощь, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой".

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