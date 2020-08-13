При выборе работников каждый шестой владелец бизнеса учитывает знак зодиака - опрос
08:10 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый шестой владелец (16%) бизнеса обращает внимание на знаки зодиака соискателей. При этом лишь 5% HR-специалистов учитывают знак зодиака кандидата, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знаки зодиака кандидатов. HR-специалисты меньше внимания обращают на астрологические особенности - только 5% рекрутеров ответили положительно. Однако большинство собственников бизнеса (74%) и HR-менеджеров (85%) не смотрят на знак зодиака потенциального сотрудника. Суммарно 20% респондентов отметили, что обращают внимание на такую деталь в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат", - отмечается в исследовании.
По его данным, 75% работодателей обращают внимание на знак зодиака при найме соискателя на руководящую позицию, 50% респондентов смотрят на знак зодиака кандидата на должность офис менеджера. Еще 45% участников опроса рассказали, что для них важен знак зодиака у будущих сотрудников, которые претендуют на работу в сфере продаж и обслуживания. На знак зодиака IT-специалиста смотрит каждый 5 владелец бизнеса или HR-специалист, 15% работодателям важны астрологические характеристики соискателей на позицию маркетологи и столько же - курьера.
Кроме того, больше половины (52%) собственников бизнеса считают полезной пометку со знаком зодиака в резюме соискателей на сайте по поиску работы. А среди HR-менеджеров только 19% хотели бы видеть знак зодиака в резюме кандидатов на работных сервисах.
НОВОСТИ
- 16:12 12.08.2020
- Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
- 13:20 12.08.2020
- В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
- 20:00 11.08.2020
- Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
- 14:12 11.08.2020
- США усилили мощность авиабазы в Эстонии
- 13:32 11.08.2020
- Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
- 12:05 11.08.2020
- Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
- 12:20 10.08.2020
- Крупнейшие учения двух армий ЦВО с участием 12 тыс. человек начались в Сибири и Поволжье
- 09:00 09.08.2020
- Глава Пентагона: Мы перебрасываем много войск дальше на восток Европы, ближе к границам России
- 17:00 08.08.2020
- В учениях на побережье Чукотки участвуют более 1 тыс. морских пехотинцев
- 18:40 06.08.2020
- Армия Хафтара получила новую партию оружия и военной техники, сообщили его противники
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать