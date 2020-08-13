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При выборе работников ﻿каждый шестой владелец бизнеса учитывает знак зодиака - опрос

08:10 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый шестой владелец (16%) бизнеса обращает внимание на знаки зодиака соискателей. При этом лишь 5% HR-специалистов учитывают знак зодиака кандидата, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знаки зодиака кандидатов. HR-специалисты меньше внимания обращают на астрологические особенности - только 5% рекрутеров ответили положительно. Однако большинство собственников бизнеса (74%) и HR-менеджеров (85%) не смотрят на знак зодиака потенциального сотрудника. Суммарно 20% респондентов отметили, что обращают внимание на такую деталь в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат", - отмечается в исследовании.

По его данным, 75% работодателей обращают внимание на знак зодиака при найме соискателя на руководящую позицию, 50% респондентов смотрят на знак зодиака кандидата на должность офис менеджера. Еще 45% участников опроса рассказали, что для них важен знак зодиака у будущих сотрудников, которые претендуют на работу в сфере продаж и обслуживания. На знак зодиака IT-специалиста смотрит каждый 5 владелец бизнеса или HR-специалист, 15% работодателям важны астрологические характеристики соискателей на позицию маркетологи и столько же - курьера.

Кроме того, больше половины (52%) собственников бизнеса считают полезной пометку со знаком зодиака в резюме соискателей на сайте по поиску работы. А среди HR-менеджеров только 19% хотели бы видеть знак зодиака в резюме кандидатов на работных сервисах.

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