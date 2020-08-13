В Минске с утра выстраиваются цепи солидарности несогласных с итогами выборов
11:32 13.08.2020 Источник: Эхо Москвы
В Минске с утра выстраиваются цепи солидарности несогласных с итогами президентских выборов. По свидетельству корреспондента агентства ТАСС, они проходят в разных районах города. На этом фоне МВД Белоруссии заявило о том, что беспорядки утратили массовость.
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призывает Александра Лукашенко уйти в отставку. В интервью «Радио Свобода» она сказала, что желание белорусского президента остаться у власти любой ценой обернется кровью.
При этом Алексиевич выразила благодарность протестующих за их активную позицию. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:05 13.08.2020
- Киев направил две ноты с просьбой предоставить данные о задержанных в Белоруссии украинцах
- 12:00 13.08.2020
- На Царицынской сторожевой линии начались археологические раскопки
- 11:20 13.08.2020
- Россияне вернулись к режиму экономии
- 11:05 13.08.2020
- Трамп обсуждает отставку главы Пентагона - Reuters
- 11:00 13.08.2020
- В России за сутки выявили 5 057 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 13.08.2020
- Россия заплатит "огромную цену", если предлагала талибам деньги за убийство американцев - Помпео
- 10:20 13.08.2020
- В Белоруссии спецназовцы выбросывают форму в мусорные баки
- 10:05 13.08.2020
- Жителя Комсомольска-на-Амуре, который оставил в "Шереметьево" двоих сыновей, ограничили в родительских правах
- 10:00 13.08.2020
- Наводнение могло повредить ядерный объект КНДР
- 09:32 13.08.2020
- Госсекретарь США не исключил введение санкций против Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать