В Минске с утра выстраиваются цепи солидарности несогласных с итогами выборов

11:32 Источник: Эхо Москвы

В Минске с утра выстраиваются цепи солидарности несогласных с итогами президентских выборов. По свидетельству корреспондента агентства ТАСС, они проходят в разных районах города. На этом фоне МВД Белоруссии заявило о том, что беспорядки утратили массовость.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призывает Александра Лукашенко уйти в отставку. В интервью «Радио Свобода» она сказала, что желание белорусского президента остаться у власти любой ценой обернется кровью.

При этом Алексиевич выразила благодарность протестующих за их активную позицию. Эхо Москвы