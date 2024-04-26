Трамп предложил провести дебаты с Байденом в суде

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с нынешним американским лидером в любое время и в любом месте, в том числе в пятницу в здании суда, где идут заседания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.



«Продажный Джо Байден только что объявил, что он хочет дебатов. Все понимают, что он говорил это не всерьез. Но если все же он серьезно, то я предлагаю [провести их] где угодно, когда угодно и в любом месте», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. Ранее Байден в интервью американскому радиоведущему Говарду Стерну выразил готовность принять участие в дебатах с Трампом.



