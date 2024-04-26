Трамп предложил провести дебаты с Байденом в суде
21:50 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Продажный Джо Байден только что объявил, что он хочет дебатов. Все понимают, что он говорил это не всерьез. Но если все же он серьезно, то я предлагаю [провести их] где угодно, когда угодно и в любом месте», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. Ранее Байден в интервью американскому радиоведущему Говарду Стерну выразил готовность принять участие в дебатах с Трампом.
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