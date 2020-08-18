В Иркутской области задержаны 28 человек по серии уголовных дел о нелегальных рубках леса
07:12 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция в Иркутской области возбудила серию уголовных дел о незаконных рубках леса на сумму более 18 млн рублей, совершенных преступным сообществом, деятельность которого покрывали должностные лица госучреждения. Об этом во вторник сообщила пресс- служба ГУ МВД по Иркутской области.
Уголовные дела возбуждены по ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Задержаны 28 человек. Лидер сообщества и трое соучастников заключены под стражу.
"Создателями организованного сообщества являлись 52-летний индивидуальный предприниматель и четверо его подельников. Под их руководством члены организованных групп <…> незаконно заготавливали деловые сорта древесины, осуществляли их переработку и отправку на экспорт. <…> Систематическому совершению преступлений способствовало покровительство должностных лиц, в обязанности которых входило выявление правонарушений в этой отрасли. <…> Организатору и его участникам инкриминируется совершение незаконных рубок лесных насаждений в размере 2,8 тыс. куб. м. Причиненный ущерб лесному фонду оценивается более чем в 18 млн рублей", - говорится в сообщении.
Нелегальная деятельность велась в Зиминском районе более года. Руководитель одного из территориальных госучреждений заранее оповещал черных лесорубов о рейдах, скрывал следы рубок. За это покровитель регулярно получал денежное вознаграждение. Его подчиненный руководил одной из преступных групп. В ходе обысков полицейские изъяли 14 грузовых и легковых автомашин, в качестве вещественных доказательств к делу приобщены бензопилы, радиостанции, компьютерная техника, печати и бланки. Пункт отгрузки древесины закрыт.
В пресс-службе ГУ МВД ТАСС уточнили, что чиновникам- коррупционерам инкриминируется участие в преступном сообществе. Наказанием за его создание является лишение свободы на срок до 20 лет, а за участие в нем - до десяти лет.
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