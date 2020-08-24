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Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата

11:00 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия высылает российского дипломата, сообщили корр. ТАСС в понедельник в МИД республики. Внешнеполитическое ведомство утверждает, будто действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер на просьбу прокомментировать утверждения австрийской прессы.

В понедельник издание "Кронен цайтунг" сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.

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