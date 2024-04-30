США спланировали ряд военных конфликтов, выделяя на них миллиарды - Мадуро
14:30 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«США спланировали ряд военных конфликтов» об этом говорит выделение на эти цели $95 млрд, указал Мадуро. «Война Украины против России спланирована в течение как минимум 20 лет для того, чтобы разрушить мощь России, но [США] не смогли это сделать. Россия сегодня сильнее в экономике, политике, социальном, технологическом и военном плане», — подчеркнул венесуэльский лидер.
Война в Палестине ведется, чтобы «утвердить власть сионизма на Ближнем Востоке», отметил Мадуро и указал, что США «сегодня пытаются развязать войну в Тайване против братского Китая».
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