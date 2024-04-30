0
0
140
НОВОСТИ

США спланировали ряд военных конфликтов, выделяя на них миллиарды - Мадуро

14:30 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют и инициируют военные конфликты по всему миру: против России, Палестины, Китая. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Television.

«США спланировали ряд военных конфликтов» об этом говорит выделение на эти цели $95 млрд, указал Мадуро. «Война Украины против России спланирована в течение как минимум 20 лет для того, чтобы разрушить мощь России, но [США] не смогли это сделать. Россия сегодня сильнее в экономике, политике, социальном, технологическом и военном плане», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Война в Палестине ведется, чтобы «утвердить власть сионизма на Ближнем Востоке», отметил Мадуро и указал, что США «сегодня пытаются развязать войну в Тайване против братского Китая».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:45 30.04.2024
Пять человек, обвиняемые в поджоге пожарного вертолета в Москве, арестованы
0
38
13:30 30.04.2024
Украинские власти хотят взять под контроль Telegram
0
295
13:20 30.04.2024
Из-за укуса клеща к медикам обратились более 24,6 тысячи россиян - Роспотребнадзор
0
261
13:10 30.04.2024
На сороковой день трагедии у «Крокус сити холла» архиепископ Фома совершает панихиду
0
263
12:20 30.04.2024
Сын Байдена пригрозил подать в суд на Fox News - портал
0
341
12:10 30.04.2024
За полгода гражданами РФ из-за преступлений перестали быть около 400 бывших иностранцев
0
327
11:20 30.04.2024
Танки для ВСУ непригодны и поставки Leopard носят медийный характер - эксперт
0
385
09:40 30.04.2024
На фоне пропалестинских акций Байден может потерять поддержку молодых избирателей
0
414
09:35 30.04.2024
На выставке в Токио показали особенности жизни в «городе будущего»
0
439
09:30 30.04.2024
Ночью ВСУ нанести удар ракетами ATACMS по Крыму - Рогов
0
543

Возврат к списку