США спланировали ряд военных конфликтов, выделяя на них миллиарды - Мадуро

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют и инициируют военные конфликты по всему миру: против России, Палестины, Китая. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Television.



«США спланировали ряд военных конфликтов» об этом говорит выделение на эти цели $95 млрд, указал Мадуро. «Война Украины против России спланирована в течение как минимум 20 лет для того, чтобы разрушить мощь России, но [США] не смогли это сделать. Россия сегодня сильнее в экономике, политике, социальном, технологическом и военном плане», — подчеркнул венесуэльский лидер.



Война в Палестине ведется, чтобы «утвердить власть сионизма на Ближнем Востоке», отметил Мадуро и указал, что США «сегодня пытаются развязать войну в Тайване против братского Китая».





