В Пентагоне заявили о непричастности США к авиакатастрофе в Иране
20:45 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не были никоим образом причастны к крушению вертолета, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян. Такую позицию изложил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.
«США никоим образом не причастны к крушению [вертолета], это факт», — заявил Остин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Шеф Пентагона при этом отказался строить догадки относительно того, возложит ли Иран ответственность за крушение вертолета на Израиль. «Они должны провести расследование, чтобы установить причину крушения», — заявил Остин, подчеркнув, что к катастрофе могли привести разные факторы, в том числе «техническая неисправность, ошибка пилота».
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