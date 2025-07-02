Анализ доклада ЦРУ по, якобы, вмешательству РФ в выборы в США «выявил многочисленные процедурные аномалии» - отчет

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оценка американской разведки относительно того, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, чтобы поддержать Дональда Трампа, была составлена с многочисленными процедурными нарушениями и могла быть политически мотивированной. Об этом говорится в отчете Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, который опубликовала американская газета New York Post.

«Проведенный Директоратом анализа обзор выявил многочисленные процедурные аномалии при подготовке этой оценки разведывательного сообщества», — отмечается в документе. «Чрезвычайно сжатые сроки были нетипичными для официальной оценки разведывательного сообщества, на подготовку которой могут уходить месяцы. Особенно для оценки таких масштаба, степени сложности и политической „чувствительности“, — указано в отчете. „Следовательно, спешка при публикации как засекреченной, так и рассекреченной версий до передачи президентских полномочий вызвала вопросы относительно [наличия] потенциального политического мотива в поручении Белого дома [о подготовке данной разведоценки] и графике [ее составления]“, — подчеркнули специалисты упомянутого директората ЦРУ.